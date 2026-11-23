Оппонент вправе заявить о фальсификации ИИ-материалов. Суд после этого может назначить экспертизу или запросить дополнительные документы.

Доказательства, полученные с использованием искусственного интеллекта, можно оспорить в суде, сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. В гражданском процессе сторона, которая представляет такие материалы, должна уведомить суд об использовании ИИ.

В арбитражном процессе аналогичного требования нет. Однако суд все равно может оценить источник данных и проверить достоверность представленных документов.

«Когда сторона процесса представляет документы, созданные с помощью нейросетей, то у другой стороны есть право ссылаться на их подложность. При заявлении о фальсификации противоположная сторона предупреждается об уголовно-правовых последствиях, а суд получает возможность назначить экспертизу, запросить дополнительные материалы или принять иные меры по своей инициативе», — пояснил Машаров.

В январе Арбитражный суд Краснодарского края рассматривал дело, в котором ответчик заявил о фальсификации изображений, сгенерированных нейросетью. После разъяснения возможных последствий истец сам исключил их из материалов дела. По утвержденной Верховным судом концепции к 2030 году сервисы на базе ИИ должны использовать более 95% судей, но окончательные решения останутся за человеком.