Россия собирается запустить цифровые транспортные коридоры сначала внутри ЕАЭС, а затем на маршруте «Север — Юг» и восточном направлении. Переход предусмотрят в Транспортной стратегии до 2050 года.

Взаимное признание электронных перевозочных документов в странах ЕАЭС должно обеспечить «бесшовную» логистику, сообщил вице-премьер Андрей Никитин. Технологическую трансформацию транспортных коридоров планируют проводить к 2036 году и в перспективе до 2050 года.

«Запустим цифровые коридоры с взаимным признанием электронных перевозочных документов — сначала внутри ЕАЭС, затем на "Севере — Юге" и на восточном направлении», — заявил Никитин.

До 2030 года власти планируют адаптировать транспортную систему к внешним вызовам и увеличить объем перевозок по международным коридорам минимум в 1,5 раза к уровню 2021 года. К ключевым направлениям относятся коридор «Север — Юг», Восточное, Азово-Черноморское и Северо-Западное направления, а также Трансарктический коридор, включающий Северный морской путь.