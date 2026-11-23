Заемщикам и вкладчикам, возможно, придется привыкать к нынешнему уровню ставок еще как минимум до середины 2027 года, считает экономист и экс-министр финансов Михаил Задорнов.

Ключевая ставка может остаться без снижения до середины 2027 года, считает бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. По его оценке, Банк России уже исчерпал возможности для смягчения денежно-кредитной политики на ближайшее время.

«По своим метрикам ЦБ уже прошел путь снижения ключевой ставки, и дальнейшие шаги могут быть сделаны только тогда, когда мы увидим реальное снижение инфляции. Очевидно, что ни в декабре, ни в январе по ряду причин этого не случится», — сказал Задорнов.

Финансовый рынок также не рассчитывает на скорое снижение ставки. Доходность пяти- и десятилетних ОФЗ сейчас составляет 16–16,5%, то есть инвесторы закладывают стоимость денег заметно выше ключевой ставки. Повышение ставки Задорнов также считает маловероятным, поскольку такой шаг потребует пересмотра прогнозов бизнеса и финансовых стратегий.

В октябре Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и допустил, что она не изменится после декабрьского заседания. ЦБ прогнозирует инфляцию в 2026 году на уровне 7,1–7,5%, поэтому ставка за вычетом инфляции сейчас составляет менее 7%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 18 декабря 2026 года.