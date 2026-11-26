За пять лет суды рассмотрели более 3,2 тыс. дел с участием криптовалюты, а потери участников достигли 535 млн рублей. Основной риск связан с P2P-переводами от третьих лиц.

Число судебных разбирательств вокруг криптовалютных операций выросло за пять лет в 2,2 раза. Годовое количество претензий увеличилось с 370 в 2021 году до 720 в 2025-м. Около двух третей гражданских исков связаны с возвратом рублей, перечисленных при покупке криптовалюты.

Распространенная схема — платежный «треугольник»: потерпевший по указанию мошенника переводит деньги продавцу криптовалюты, но цифровой актив получает злоумышленник.

«Добросовестный продавец может передать криптовалюту аферисту, получить рубли от обманутого третьего лица, а затем столкнуться с ограничением банковских операций и требованием вернуть деньги», — пояснила директор центра «Аналитика. Бизнес. Право» Венера Шайдуллина.

За пять лет суды также вынесли около 700 уголовных приговоров по делам, связанным с криптообменом. Их годовое число выросло на 15% — со 130 в 2021 году до 150 в 2025-м. Чтобы снизить риски, продавцу нужно проверять совпадение покупателя и фактического плательщика, не принимать деньги с чужих карт и сохранять выписки, подтверждения сделки и цепочку транзакций.