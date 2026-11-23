Автоматизация позволяет вернуть деньги по отдельным видам вычетов за восемь дней. По классической процедуре срок составляет около 20 дней.

Срок возврата налоговых вычетов по автоматизированной процедуре сократился до восьми дней, сообщил руководитель ФНС Даниил Егоров. Раньше получение денег занимало около четырех месяцев.

Классическую процедуру оформления вычета также упростили. Теперь возврат средств по ней занимает примерно 20 дней.

«Сегодня, если мы говорим о классической системе вычета, которую мы тоже упростили, то это примерно 20 дней. Если мы говорим о том, где мы нашли способы автоматизации, то это уже 8 дней», — сказал Даниил Егоров.

Ускорить выплаты ФНС смогла за счет ИТ-решений и цифровизации налогового администрирования. Электронные сервисы службы также должны помочь создать прозрачный рынок со странами ЕАЭС, отметил Егоров.