Особые условия смогут устанавливать для социально ориентированных НКО и религиозных объединений. Без поправки налог для некоторых организаций мог вырасти в несколько раз.

Российские регионы сохранили право устанавливать пониженные ставки УСН для социально ориентированных НКО и религиозных объединений. Соответствующую поправку Госдума поддержала во втором чтении вместе с пакетом изменений в Налоговый кодекс.

Ставки могут составлять от 1% до 6% при объекте «доходы» и от 5% до 15% при объекте «доходы минус расходы». Первоначальная версия поправок Минфина сокращала перечень видов деятельности, для которых регионы вправе применять льготы. В него не вошли деятельность НКО и оказание социальных услуг.

Поправку о сохранении льгот внесли на голосование непосредственно в зале заседаний 19 ноября 2026 года, сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. До этого представители Общественной палаты, правозащитники и некоммерческие организации выступили против ограничения.

«Налог мог вырасти в разы — например, с 1% до 6% на родительские сборы для поездок детских коллективов, доплату граждан за соцуслуги, спонсорскую помощь или проценты по депозитам, сформированным из частных пожертвований», — пояснил гендиректор фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» Михаил Комиссаров.

Дополнительная нагрузка на НКО также вырастет из-за повышения страховых взносов с 1 января с 7,6% до 15%. Для небольших региональных организаций это могло привести к сокращению расходов на социальные программы или персонал.