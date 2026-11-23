В октябре 2026 поставки грузинских персиков в Россию достигли рекордных 150 тонн, а общий экспорт за сезон превысил 22,2 тыс. тонн на сумму $28 млн.

За январь-сентябрь 2026 года Казахстан увеличил импорт российского вина на 13,7%, закупив продукцию на общую сумму $1,16 млн.

«Авито» и «Мегафон» зафиксировали рост продаж товаров для горнолыжного спорта. Согласно совместному исследованию компаний, 73% всех покупок в этой категории пришлось на вторичный рынок.

Розничные продажи джина в России за первые десять месяцев 2026 года выросли на 11% в годовом выражении благодаря его доступной цене и росту популярности домашних коктейлей, причем сегмент сохранит потенциал дальнейшего роста при отсутствии резкого подорожания.

По данным Flowwow, ко Дню матери россияне чаще всего выбирают в подарок розы, хризантемы и диантусы, нередко дополняя букеты бенто-тортами и наборами десертов.

По данным сервиса «Туту», спрос на зимние поездки во Вьетнам среди россиян вырос на 40%, а бронирования авиабилетов в Таиланд увеличились почти на 23% год к году.

«Промомед» выводит на рынок новый препарат для лечения синдрома раздраженного кишечника.

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ, где можно получить рекомендации по защите от инфекции, узнать о современных мерах профилактики и адресах бесплатного анонимного тестирования.

Национальная премия в сфере креативных индустрий включила в лонг-лист 2026 года 141 номинанта, а больше всего заявок поступило в номинацию «Импульс воздействия».

В Подмосковье возбудили уголовное дело после обнаружения возле аэропорта Шереметьево подпольного производства алкоголя, где выпускали напиток «Лимончелло» для пассажиров бизнес-класса.

Во Владивостоке в восьми школах для пятиклассников введут курс «Тигроведение», где амурского тигра будут изучать через биологию, историю, географию и другие науки, причем в одной школе предмет уже преподают, а остальные подключатся со второго полугодия.

Обитающих в московском Парке Горького лебедей Одетту и Зигфрида на время холодов перевели в специальный теплый домик, оснащенный обогревателями, ванными, вентиляцией и имитирующим дневной свет освещением.

Сербский режиссер Эмир Кустурица, который ранее уже беседовал с российским лидером во время работы над приуроченной к юбилею патриарха Кирилла лентой «Наше крещение. Предстоятель», заявил о готовности с удовольствием снять отдельный фильм о президенте России Владимире Путине при наличии его согласия.