ФНС объяснила, как правильно разметить возврат товара в личном кабинете АУСН
От того, кто именно возвращает товар и денежные средства, зависит выбор признака операции в личном кабинете плательщика АУСН.
Плательщики автоматизированной упрощенной системы налогообложения должны по-разному размечать операции в личном кабинете в зависимости от того, кто именно возвращает товар и деньги. О этом написали представители налоговой службы в Telegram-чате.
При возврате денежных средств покупателю, который вернул ранее приобретенный товар, операцию необходимо указать как «возврат прихода». Если же сам налогоплательщик возвращает товар поставщику и получает обратно уплаченные средства, такую операцию следует разметить как «возврат расхода».
Чтобы внести сведения в личном кабинете АУСН, нужно перейти во вкладку «Операции», нажать кнопку «+ Добавить», выбрать во всплывающем окне пункт «Операцию» и заполнить необходимые значения. Правильная разметка напрямую влияет на корректность автоматического расчета налоговой базы.
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