Региональным операторам и властям могут запретить переносить капитальный ремонт многоквартирных домов на 15–30 лет, как это происходит сейчас.

Группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий предельные сроки переноса капитального ремонта многоквартирных домов. Документ предусматривает сдвиг работ не более чем на пять лет в целом и максимум на три года для критически важных элементов здания, включая крыши, фасады, фундамент и инженерные сети.

Поправки предлагается внести в статью 168 Жилищного кодекса РФ. Сейчас закон не ограничивает максимальный период переноса работ, из-за чего региональные власти и операторы сдвигают ремонт на 15–30 лет, вплоть до 2040–2070-х годов. По данным Народного фронта, капремонт не выполнен в 30% домов, где он уже должен был пройти.

Согласно инициативе, отложить капитальный ремонт на более поздний срок можно будет только при одновременном соблюдении трех условий:

решение приняли собственники на общем собрании большинством не менее двух третей голосов от общего числа;

специализированная организация выдала заключение об отсутствии необходимости срочного ремонта и угрозы безопасности;

техническое обследование не выявило превышения предельных значений износа конструкций и систем.

Если диагностика покажет неудовлетворительное состояние дома или критический износ элементов, сдвигать сроки работ запретят полностью. При этом перенос капитального ремонта на более ранний период разрешат проводить без ограничений. Ожидается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.