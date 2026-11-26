Скидки могут предоставлять в дни неполной загрузки самолетов. Семьи с детьми также предлагают защитить от овербукинга.

Специальный семейный тариф на авиабилеты для многодетных предложил ввести заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что сейчас многодетные семьи покупают билеты по полной стоимости, хотя туристические компании могут получать скидки при групповой покупке.

«Можно даже специальные дни [выделить для многодетных], когда нет полной загрузки самолетов», — сказал Гриб.

По его мнению, такой механизм позволит повысить доступность перелетов с учетом интересов авиакомпаний.

Представитель ОП также предложил законодательно запретить овербукинг для семей с детьми. В аэропортах для них могут предусмотреть льготные парковочные тарифы, приоритетный вход, отдельные стойки регистрации, а также обслуживание вне очереди на авиационном и пограничном контроле.