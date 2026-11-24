Если сотрудник заболел, ему положены больничные исход из его зарплаты за 2 предыдущих года (или из МРОТ – если зарплаты не было или она меньше МРОТ).

СФР в письме от 05.11.2026 № 14-20/59823 рассмотрел ситуацию, когда сотрудник одновременно является ИП, оформившим добровольное соцстрахование в СФР. Он уплатил добровольные взносы в предыдущем году и имеет право на больничные из МРОТ.

Если человек и ИП, и работник одновременно, то он получит больничные по двум основаниям: из расчета зарплаты за 2 года – как работник от работодателя и СФР как;

из расчета МРОТ – как ИП от СФР.

Как ИП получить право на декретные с 2027 года, мы рассказывали тут.