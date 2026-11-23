«Яндекс» разрешил покупать товары прямо из рекламных объявлений без регистрации на сайтах магазинов
Пользователи смогут перейти к оформлению заказа сразу из товарного объявления, без посещения сайта продавца. Формат доступен интернет-магазинам с настроенным универсальным чекаутом.
Кнопка «Купить» появилась в товарных объявлениях в «Поиске», сообщил «Яндекс». Ранее оформить заказ из рекламы можно было только после перехода на сайт продавца, хотя в органической выдаче такая возможность уже действовала.
После нажатия на кнопку открывается страница универсального чекаута. Контактные данные автоматически загружаются из аккаунта Яндекс ID, поэтому пользователю не нужно регистрироваться и повторно вводить информацию о себе.
В форме отображаются данные для доставки, пункта выдачи и оплаты. Там же можно оформить рассрочку. Банковские карты и другие пользовательские данные защищены в Яндекс ID.
Сейчас кнопка доступна в объявлениях Товарной галереи «Поиска». В дальнейшем Яндекс планирует добавить ее и на другие рекламные площадки.