Пользователи смогут перейти к оформлению заказа сразу из товарного объявления, без посещения сайта продавца. Формат доступен интернет-магазинам с настроенным универсальным чекаутом.

Кнопка «Купить» появилась в товарных объявлениях в «Поиске», сообщил «Яндекс». Ранее оформить заказ из рекламы можно было только после перехода на сайт продавца, хотя в органической выдаче такая возможность уже действовала.

После нажатия на кнопку открывается страница универсального чекаута. Контактные данные автоматически загружаются из аккаунта Яндекс ID, поэтому пользователю не нужно регистрироваться и повторно вводить информацию о себе.

В форме отображаются данные для доставки, пункта выдачи и оплаты. Там же можно оформить рассрочку. Банковские карты и другие пользовательские данные защищены в Яндекс ID.

Сейчас кнопка доступна в объявлениях Товарной галереи «Поиска». В дальнейшем Яндекс планирует добавить ее и на другие рекламные площадки.