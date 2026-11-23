Более 170 жалоб на проблемы с доступом в сеть поступило от жителей Санкт-Петербурга всего за один час, а общее число обращений за сутки достигло около 3 тысяч.

23 ноября 2026 года пользователи из Санкт-Петербурга сообщают о проблемах с мобильным и домашним интернетом, а также с отдельными сервисами. Только за последний час зафиксировано более 170 обращений.

Около 3 тыс. жалоб на работу интернета поступило от жителей Санкт-Петербурга за последние сутки, следует из данных сервиса Downdetector. За последний час пользователи направили более 170 сообщений о сбоях.

Сбой у пользователей интернета в Санкт-Петербурге 23 ноября 2026 года. Источник.

Чаще всего петербуржцы жалуются на работу операторов связи и домашнего интернета. Часть обращений связана с недоступностью отдельных онлайн-сервисов.