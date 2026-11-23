Россияне уже перечислили 38% сумм, указанных в налоговых уведомлениях за 2025 год, сообщил глава ФНС Даниил Егоров.

По его словам, это гораздо больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост поступлений глава ФНС связал с развитием электронных сервисов.

«Теперь в электронном виде удобно не только прочитать свои налоги, но и перейти к следующему действию — к уплате», — отметил Даниил Егоров.

Физлица должны не позднее 1 декабря 2026 года уплатить земельный и транспортный налоги, налог на имущество, а также НДФЛ, который не удержали налоговые агенты. Для налогоплательщиков отдельных территорий Курской области сроки продлены постановлениями правительства.