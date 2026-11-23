Поступления от близких родственников и переводы, не связанные с бизнесом, исключат из контроля. Автоматический обмен данными ЦБ и ФНС затронет операции с 1 января 2027 года.

Переводы на личные счета от близких родственников, в том числе частые, не будут учитывать при налоговом контроле. Исключение также распространят на поступления, которые связаны с жизненными ситуациями, а не с предпринимательской деятельностью.

«Отдельно обращаем внимание, что переводы на личные счета от близких родственников, в том числе частые, а также переводы, возникающие из жизненных ситуаций и не связанные с предпринимательской деятельностью, не попадут под налоговый контроль. Модель риск-ориентированного анализа обеспечит сбалансированный подход к оценке получаемой информации об операциях по счетам», — сказали в Минфине.

Законопроект, принятый Госдумой во втором чтении, предусматривает автоматический обмен сведениями между ЦБ и ФНС. Проверять будут счета физлиц с признаками систематического получения незадекларированных доходов от других людей. В рисковую зону могут попасть лица, которые ведут бизнес без регистрации или уклоняются от налога с регулярных доходов.

Обмен будет касаться операций, совершенных с 1 января 2027 года. Движение денег по счетам за 2026 год учитывать не станут. На передаваемую информацию распространится режим налоговой тайны, а обязанность соблюдать конфиденциальность закрепят также за ЦБ.

Конкретные критерии риска, порядок и периодичность обмена установят соглашением между ЦБ и ФНС. Одним из основных критериев станет превышение годового порога рисковых операций в 2,4 млн рублей. Сейчас банки передают сведения об операциях физлиц только по запросам налоговых органов при проверках.