Официальный курс доллара на 24 ноября превысил 82 рубля при снижении юаня на бирже
Российский рубль сохраняет устойчивость вопреки высокой волатильности на мировых рынках и распродажам в акциях и ОФЗ.
Банк России опубликовал официальные курсы иностранных валют на вторник, 24 ноября 2026 года. Согласно данным регулятора, доллар США установлен на уровне 82,1488 рубля, евро составляет 90,2815 рубля, а китайский юань зафиксирован на отметке 12,2615 рубля.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 24 ноября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
82,1488 рубля
Евро
90,2815 рубля
Юань
12,2615 рубля
Несмотря на локальное укрепление доллара и евро в официальной котировке, российская валюта сохраняет устойчивость. Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер отметил, что доллар вернулся выше уровня 82 рубля, прибавив 0,3%, а евро вновь поднялся выше круглой отметки в 90 рублей с ростом на 0,5%. При этом на биржевом рынке динамика отличалась, поскольку китайский юань продолжил дешеветь, а пара CNY/RUB в моменте опускалась ниже 12,14 рубля. По оценке аналитика, национальная валюта проигнорировала высокую волатильность на мировых рынках капитала и распродажи в российских акциях и ОФЗ.