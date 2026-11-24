Российский рубль сохраняет устойчивость вопреки высокой волатильности на мировых рынках и распродажам в акциях и ОФЗ.

Банк России опубликовал официальные курсы иностранных валют на вторник, 24 ноября 2026 года. Согласно данным регулятора, доллар США установлен на уровне 82,1488 рубля, евро составляет 90,2815 рубля, а китайский юань зафиксирован на отметке 12,2615 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 24 ноября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,1488 рубля Евро 90,2815 рубля Юань 12,2615 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 24 ноября 2026 года. Источник: ЦБ.

Несмотря на локальное укрепление доллара и евро в официальной котировке, российская валюта сохраняет устойчивость. Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер отметил, что доллар вернулся выше уровня 82 рубля, прибавив 0,3%, а евро вновь поднялся выше круглой отметки в 90 рублей с ростом на 0,5%. При этом на биржевом рынке динамика отличалась, поскольку китайский юань продолжил дешеветь, а пара CNY/RUB в моменте опускалась ниже 12,14 рубля. По оценке аналитика, национальная валюта проигнорировала высокую волатильность на мировых рынках капитала и распродажи в российских акциях и ОФЗ.