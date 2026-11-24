Льгота действует для одного объекта каждого вида. По земельному налогу предусмотрен вычет на шесть соток.

Пенсионеры могут не платить имущественный налог за одну квартиру, один жилой дом и один гараж или машино-место, сообщил депутат Госдумы Амир Хамитов. Если у пенсионера несколько объектов одного вида, освобождение предоставят только на один из них.

«По земельному налогу предусмотрен вычет на шесть соток: налогом облагается только площадь участка, превышающая этот размер», — пояснил парламентарий.

Льготы по транспортному налогу зависят от региона. Местные власти самостоятельно устанавливают, какие послабления действуют для пенсионеров и на каких условиях.

Пенсии не облагаются НДФЛ, но работающие пенсионеры платят налог с зарплаты на общих основаниях. Если налоговую льготу не применили автоматически, пенсионер может подать заявление в налоговую службу.