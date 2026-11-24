Понижающий коэффициент предлагают увеличить с 93,59% до 97,34% с 1 октября 2026 года. Законопроекту еще предстоит пройти третье чтение и рассмотрение в Совете Федерации.

Повышение военных пенсий почти на 4% предусмотрено законопроектом № 619-9, сообщила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Абанина. Госдума приняла документ во втором чтении 19 ноября, третье чтение запланировано на 24 ноября.

«Предложено увеличить понижающий коэффициент с 93,59% до 97,34% с 1 октября 2026 года. Таким образом, повышение военных пенсий планируется с учетом начала периода — 1 октября 2026 года», — уточнила эксперт. Окончательные сроки и размер выплат будут известны после принятия закона.

Военные пенсии рассчитывают исходя из окладов по должности и званию, надбавки за выслугу лет, понижающего и районного коэффициентов. Их получают бывшие служащие Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, МЧС, ФСО, Следственного комитета и таможенных органов, а также приравненные к ним лица и члены их семей.

Действующий понижающий коэффициент 93,59% был продлен с 1 января 2026 года Федеральным законом № 433. После третьего чтения законопроект должны направить в Совет Федерации.