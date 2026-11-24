Водительские права не отберут автоматически у водителей старше 60 лет
Продлить права могут не разрешить при медицинских противопоказаниях. Комиссия оценивает зрение, координацию, память, внимание и хронические заболевания водителя.
Водители старше 60 лет чаще сталкиваются с отказами в выдаче медицинской справки из-за выявленных проблем со здоровьем. Предельного возраста для управления автомобилем в российском законодательстве нет, а решение принимают по результатам обследований.
Врачи учитывают сведения из электронной медицинской карты: диагнозы, результаты обследований, назначения и историю обращений. При хронических заболеваниях комиссия оценивает стабильность ремиссии, а для пациентов невролога существенное значение имеет свежее заключение специалиста.
«Медицинская справка фиксирует физические кондиции водителя раз в десять лет. Однако с возрастом приходят болячки, которые ухудшают реакцию, падает зрение», — пояснил автоэксперт Дмитрий Попов.
С 2026 года заболевание, выявленное на обычном приеме и запрещающее вождение, может стать основанием для временного отстранения водителя.
С 1 марта 2027 года медучреждения синхронизируют с базами МВД, а при обнаружении противопоказаний врач должен будет направить пациента на внеочередную комиссию. Отказ в выдаче справки можно оспорить в суде, приложив свежие результаты обследований.
то есть, каждому медучреждению - отдельную базу МВД, так? Или что-то не так?
да если поразмыслить и проанализировать, многие нарушения ПДД зачастую не из-за физ.здоровья происходят, а из-за отсутствия совести, повышенной агрессии, гордыни, самовлюбленности, элементарной халатности и пр.пороков психологического плана. ну или из-за обычной невнимательности, не знании ПДД. интересно посмотреть на статистику, где зафиксировано количество аварий из-за болезней физиологического свойства.