Продлить права могут не разрешить при медицинских противопоказаниях. Комиссия оценивает зрение, координацию, память, внимание и хронические заболевания водителя.

Водители старше 60 лет чаще сталкиваются с отказами в выдаче медицинской справки из-за выявленных проблем со здоровьем. Предельного возраста для управления автомобилем в российском законодательстве нет, а решение принимают по результатам обследований.

Врачи учитывают сведения из электронной медицинской карты: диагнозы, результаты обследований, назначения и историю обращений. При хронических заболеваниях комиссия оценивает стабильность ремиссии, а для пациентов невролога существенное значение имеет свежее заключение специалиста.

«Медицинская справка фиксирует физические кондиции водителя раз в десять лет. Однако с возрастом приходят болячки, которые ухудшают реакцию, падает зрение», — пояснил автоэксперт Дмитрий Попов.

С 2026 года заболевание, выявленное на обычном приеме и запрещающее вождение, может стать основанием для временного отстранения водителя.

С 1 марта 2027 года медучреждения синхронизируют с базами МВД, а при обнаружении противопоказаний врач должен будет направить пациента на внеочередную комиссию. Отказ в выдаче справки можно оспорить в суде, приложив свежие результаты обследований.