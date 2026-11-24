Финансовые и IT-ассоциации просят запретить МВД взимать плату за проверку паспортов, если такая проверка обязательна по закону. Ведомство рассчитывает получать за сервис около 120 млрд рублей в год.

Запретить плату за обязательную проверку паспортов предложили Национальный совет финансового рынка и Ассоциация больших данных.

Организации направили соответствующее письмо в Госдуму, пишет «Коммерсант».

МВД ранее подготовило проект постановления правительства, который предусматривает плату в размере 50 рублей за каждый запрос банка о действительности паспорта. В пояснительной записке указано, что нововведение может принести бюджету около 120 млрд рублей ежегодно.

Представители ведомств и банков собирались оспорить перевод сервиса на платную основу, сообщил источник издания. «Однако дискуссии не получилось», — отметил он.

Решение поддержать предложенное МВД постановление уже принято, сообщал Forbes. Об этом первый вице-премьер Денис Мантуров объявил на совещании с участием представителей банков и ведомств.