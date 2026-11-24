Выплаты проводят в новых регионах, Крыму и Севастополе. Документы на компенсацию можно подать до 1 апреля 2027 года.

Перевозчики начали получать первые выплаты по механизмам компенсации ущерба и страхования от военных рисков. Они действуют на территориях новых регионов, Республики Крым и города Севастополя.

Первые компенсации перечислила страховая компания «Астро-Волга». Деньги получили перевозчики товаров первой необходимости, транспорт которых пострадал из-за военных рисков, сообщает Минфин. Механизм также распространяется на транспортные средства строительных организаций и сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Начались и первые выплаты по договорам страхования от военных рисков. Оформить такую страховку и обратиться за возмещением можно в том числе через офисы страховых организаций на указанных территориях.

Правительство РФ продлило срок подачи документов для получения компенсации до 1 апреля 2027 года. Дополнительное время можно использовать для подготовки и сбора необходимых документов.