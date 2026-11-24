Компании и ИП могут подать заявку и подписать документы для получения банковской гарантии в приложении Т-Банк Бизнеса. Сервис доступен участникам закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, в том числе без расчетного счета в Т-Банке.

Для оформления гарантии нужно подать заявку в мобильном личном кабинете Т-Банк Бизнеса. Банк рассматривает заявку от одной минуты. После одобрения клиент подписывает документы простой электронной подписью с помощью кода из СМС и оплачивает комиссию. Затем банк выпускает гарантию и размещает ее в реестре.

Раньше для подписания документов требовались компьютер и токен с квалифицированной электронной подписью (КЭП). Этот способ по-прежнему доступен тем, кто не может авторизоваться по номеру телефона.

«С июля 2026 года доля обращений к сервису банковских гарантий со смартфона выросла с 30 до 66,5% — более чем в два раза», — сообщил руководитель кредитных продуктов для юрлиц в Т-Банке Дмитрий Медведев.

Сейчас, по данным банка, более 30% гарантий выпускают с использованием простой электронной подписи. Клиенты с расчетным счетом в Т-Банке могут оплатить комиссию за выпуск гарантии в один клик из личного кабинета.