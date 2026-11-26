Какие доначисления не спишут по амнистии за дробление бизнеса
Даже если проверка охватывает 2022–2024 годы, под амнистию за дробление может подпасть только часть доначислений. Значение имеет основание для каждого из них.
Если в одном решении инспекции фигурируют дробление бизнеса и занижение зарплат, начисленные из-за зарплат НДФЛ и страховые взносы под амнистию не попадут. Об этом в интервью «Клерку» рассказала профессиональный бухгалтер, налоговый консультант Елена Шедис.
Среди других исключений эксперт назвала налог на прибыль, доначисленный организациям — участникам схемы на ОСНО, НДФЛ, доначисленный ИП, налоги по спецрежимам при сокрытии или занижении выручки и страховые взносы при дроблении ради сохранения статуса МСП.
Отдельное ограничение касается сроков. По словам Шедис, амнистия не охватывает 2021 год и более ранние периоды. За 2022–2024 годы она также не применяется, если решение по проверке вступило в силу до 12 июля 2024 года.
Подробнее о том, какие связи между компаниями и ИП могут привлечь внимание налоговой, читайте в интервью: «Елена Шедис: аргумент „мы слишком маленькие, чтобы нас заметили“ больше при дроблении не работает».