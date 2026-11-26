Даже если проверка охватывает 2022–2024 годы, под амнистию за дробление может подпасть только часть доначислений. Значение имеет основание для каждого из них.

Если в одном решении инспекции фигурируют дробление бизнеса и занижение зарплат, начисленные из-за зарплат НДФЛ и страховые взносы под амнистию не попадут. Об этом в интервью «Клерку» рассказала профессиональный бухгалтер, налоговый консультант Елена Шедис.

Среди других исключений эксперт назвала налог на прибыль, доначисленный организациям — участникам схемы на ОСНО, НДФЛ, доначисленный ИП, налоги по спецрежимам при сокрытии или занижении выручки и страховые взносы при дроблении ради сохранения статуса МСП.

Отдельное ограничение касается сроков. По словам Шедис, амнистия не охватывает 2021 год и более ранние периоды. За 2022–2024 годы она также не применяется, если решение по проверке вступило в силу до 12 июля 2024 года.

Подробнее о том, какие связи между компаниями и ИП могут привлечь внимание налоговой, читайте в интервью: «Елена Шедис: аргумент „мы слишком маленькие, чтобы нас заметили“ больше при дроблении не работает».