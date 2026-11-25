У ресторана закончились деньги, и владельцы пригласили в проект еще одного партнера. Он получил долю за то, что взял на себя операционную работу.

Предприниматель Наталья Гербиг приехала в заведение по просьбе знакомого, чтобы разобраться, почему у ресторана возникли проблемы. Владельцам нужен был человек с опытом управления общепитом. В итоге партнеров стало трое, и они разделили доли поровну. Об этом Гербиг рассказала в подкасте «Тот еще разговор».

«Для ресторанного бизнеса это частый формат, экспертиза вместо денег, это не консалтинг, а работающий партнер», — рассказала Гербиг.

По ее опыту, если один партнер предоставляет деньги или другие ресурсы, а второй управляет заведением, доли часто делят 50 на 50. Сильный операционный партнер, по словам Гербиг, может получить 60%.