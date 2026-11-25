Сколько в ресторанном бизнесе может получить партнер, который берет на себя управление
У ресторана закончились деньги, и владельцы пригласили в проект еще одного партнера. Он получил долю за то, что взял на себя операционную работу.
Предприниматель Наталья Гербиг приехала в заведение по просьбе знакомого, чтобы разобраться, почему у ресторана возникли проблемы. Владельцам нужен был человек с опытом управления общепитом. В итоге партнеров стало трое, и они разделили доли поровну. Об этом Гербиг рассказала в подкасте «Тот еще разговор».
«Для ресторанного бизнеса это частый формат, экспертиза вместо денег, это не консалтинг, а работающий партнер», — рассказала Гербиг.
По ее опыту, если один партнер предоставляет деньги или другие ресурсы, а второй управляет заведением, доли часто делят 50 на 50. Сильный операционный партнер, по словам Гербиг, может получить 60%.
Подробнее — в выпуске подкаста: «Как управлять бизнесом 30 минут в день с выручкой 30 млн рублей в месяц: Наталья Гербиг»: