Показ иностранного кино предложили ограничивать
В Госдуме подготовили законопроект о квотах для национальных фильмов. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2027 года.
Кинотеатрам могут установить периоды, когда показ зарубежных фильмов будет запрещен или ограничен, следует из законопроекта. Поправки предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии».
Квота сможет предусматривать полный запрет на иностранное кино либо минимальную долю времени для показа национальных фильмов. Ее суммарная продолжительность не должна превышать половины дней квартала и составит около 45 дней.
Квоту планируют утверждать не позднее чем за 90 дней до начала года с участием российских организаций кинематографии. Условия ранее заключенных договоров о показе иностранных фильмов в период действия ограничений будут признаваться ничтожными.
Подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты о поддержке российского кино и регулировании проката зарубежных фильмов ранее рекомендовал президент Владимир Путин. Поручение адресовано Госдуме, правительству и Союзу кинематографистов РФ.
а сколько новых тёпленьких рабочих мест появится!
А какой стимул для потенциальных откатов будет!
Рассказывают, что нечто подобное в советские времена было с утверждением репертуара на ближайшей дискотеке. Да и кинотеатре тоже. который утвержадали в комсомоле. какое бабло при этом крутилось. И как по протоколу были одни песни-фильмы, а по факту....
не идет народ на скрепное кино
ну так и почиют в бозе сии учреждения, думаю😁 лично я плакать не буду, навалом сервисов для просмотра нормального кино.