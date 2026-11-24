В Госдуме подготовили законопроект о квотах для национальных фильмов. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2027 года.

Кинотеатрам могут установить периоды, когда показ зарубежных фильмов будет запрещен или ограничен, следует из законопроекта. Поправки предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии».

Квота сможет предусматривать полный запрет на иностранное кино либо минимальную долю времени для показа национальных фильмов. Ее суммарная продолжительность не должна превышать половины дней квартала и составит около 45 дней.

Квоту планируют утверждать не позднее чем за 90 дней до начала года с участием российских организаций кинематографии. Условия ранее заключенных договоров о показе иностранных фильмов в период действия ограничений будут признаваться ничтожными.

Подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты о поддержке российского кино и регулировании проката зарубежных фильмов ранее рекомендовал президент Владимир Путин. Поручение адресовано Госдуме, правительству и Союзу кинематографистов РФ.