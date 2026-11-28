В крупных городах снизились ставки на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Собственники сталкиваются с падением доходов и ростом конкуренции за арендаторов.

Рынок долгосрочной аренды жилья в крупных городах России в 2026 году впервые с 2020 года перешел к снижению, сообщила директор департамента гарантийного и кредитного бизнеса АО «Национальный Банк Сбережений» Евгения Абрамова.

В сентябре аренда однокомнатных квартир подешевела на 2,2% год к году, до 29,7 тыс. рублей в месяц, двухкомнатных — на 5,7%, до 40,3 тыс. рублей.

«В октябре снижение продолжилось: ставки на однушки в мегаполисах упали на 3,2% год к году, на двушки — на 4,4%. В 12 городах-миллионниках подешевели однокомнатные квартиры, в 11 — двухкомнатные», — отметила Абрамова.

В Москве средняя ставка за однокомнатную квартиру составила 70,2 тыс. рублей в месяц, снизившись на 2,5%. Двухкомнатные квартиры подешевели на 18,6%, до 110,5 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге ставки снизились на 8,4% и 9,9% — до 45,6 тыс. и 67,2 тыс. рублей соответственно.

Предложение квартир по России в октябре выросло на 23% год к году, однокомнатных — на 32%. Спрос на массовом рынке аренды Москвы был на 39% ниже августовского пика. Московская двухкомнатная квартира теперь приносит собственнику примерно на 25,2 тыс. рублей в месяц, или на 302 тыс. рублей в год меньше без учета простоев.