Как выбрать обучение, которое принесёт пользу в работе и поможет развиваться в профессии? Клерк собрал семь причин, почему бухгалтерам стоит обратить внимание на наши курсы.

Главное преимущество — обучение ориентировано не только на теорию, но и на реальные профессиональные задачи.

Вот что получают слушатели курсов Клерка:

Обучение у практиков. Авторы курсов — опытные специалисты по бухгалтерскому учёту, налогообложению и аудиту. Они делятся профессиональным опытом и разбирают рабочие ситуации. Бесплатный пробный урок. Можно заранее познакомиться с программой, платформой и форматом занятий. Общение с преподавателями. Онлайн-встречи, чат и возможность задавать вопросы экспертам помогают разобраться в сложных темах. Удобный онлайн-формат. Учиться можно дистанционно, совмещая занятия с работой и личными делами. Предусмотрены разные способы оплаты. Диплом о профессиональной переподготовке. После прохождения соответствующей программы диплом отправляют по почте России, сведения о нём вносят в ФИС ФРДО. Карьерная поддержка. Слушателям доступны разбор резюме, мастер-класс карьерного консультанта, карьерные консультации и вакансии на БухДжоб. Выбор тарифа. На курсах с несколькими тарифами можно подобрать вариант под свои задачи и бюджет. Дополнительные возможности зависят от тарифа.

Отдельное направление — обучение главных бухгалтеров на УСН

Тем, кто работает с компаниями и ИП на упрощённой системе налогообложения, стоит обратить внимание на курс «Главный бухгалтер на УСН».

В программе — бухгалтерский и налоговый учёт, НДС на УСН, работа в 1С:Предприятие 8.3, зарплата и кадровый учёт, взаимодействие с налоговой и налоговые риски.

Обучение проходит дистанционно и рассчитано на четыре месяца. Перед покупкой можно посмотреть бесплатный пробный урок.

Подробнее о семи причинах выбрать курсы Клерка, особенностях обучения и программе для главных бухгалтеров читайте в статье:

Топ-7 причин, почему стоит выбрать курсы Клерка

Посмотреть программу курса «Главный бухгалтер на УСН»