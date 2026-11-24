Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют с 1 февраля на 6,8% с учетом инфляции, а с 1 апреля — на 3,3% исходя из темпа роста зарплат. Такие параметры предусмотрены законом о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ, который Госдума приняла в третьем чтении.

На задачи СФР в 2027–2029 годах планируется направить свыше 63 трлн рублей. Средства пойдут на пенсии с учетом индексации, поддержку семей с детьми, инвалидов, участников СВО и членов их семей.

Также приняли в третьем чтении бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Доходы ФОМС в 2027 году впервые превысят 5 трлн рублей.

На бесплатную медицинскую помощь, отдельные виды высокотехнологичных операций, профилактику, диспансеризацию и оплату труда медработников за три года предусмотрено более 16 трлн рублей.