Госдума приняла в третьем чтении закон об особенностях исполнения бюджетной системы в 2027 году. Перенос платежей высвободит для регионов 300 млрд рублей.

Выплаты регионов по бюджетным кредитам, запланированные на 2027–2029 годы, перенесут на 2030 год. Поправки внесла «Единая Россия» по поручению президента России.

С 1 января 2026 года по 31 декабря 2029 года регионам также не будут начислять плату за пользование средствами федерального бюджета в размере одной трети задолженности, сложившейся на 1 марта 2024 года. Льгота не распространяется на отдельные инфраструктурные и другие бюджетные кредиты, перечисленные в законе.

Кредитные организации обяжут получать от ФНС кассовые чеки по безналичным расчетам клиентов и хранить их на своем информационном ресурсе не менее трех лет. Банки должны будут передавать чеки клиентам в электронной форме на телефон или электронную почту в случаях и порядке, установленных договором.

С 1 января 2027 года МРОТ составит 28 935 рублей в месяц. С 1 октября 2026 года доля денежного довольствия для расчета военных пенсий установлена на уровне 97,34%.

Право на госпомощь по соцконтракту также получат малоимущие многодетные семьи и малоимущие участники СВО.