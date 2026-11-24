Медианная выплата на один пункт выдачи снизилась до 185 000 рублей в месяц. Расчетные расходы на его содержание достигают 188 300 рублей.

Агентское вознаграждение сократилось у 51% опрошенных владельцев ПВЗ, следует из исследования АУРЭК и Финансового университета при правительстве России. Годом ранее о снижении выплат сообщили 25% респондентов. Медианное изменение вознаграждения составило минус 5% против роста на 16% годом ранее.

Медианная выплата на один ПВЗ уменьшилась с 200 000 рублей в 2025 году до 185 000 рублей в 2026 году. При этом стоимость рабочей смены выросла на 20%, аренды и коммунальных услуг — на 17%, штрафов маркетплейсов — на 12%. Из ежемесячных расходов в 188 300 рублей на зарплаты с налогами приходится 105 300 рублей, на аренду — 50 000 рублей.

При обороте заказов 4,08 млн рублей и вознаграждении 5,5% владелец получает около 224 200 рублей. После налога и расходов остается примерно 22 500 рублей, а расчетная рентабельность составляет 10,7%. Этот расчет показывает экономику одного пункта, а не среднюю прибыль участников опроса.

Маркетплейсы не согласились с выводами исследования. Ozon сообщил о росте медианного вознаграждения на 20% за девять месяцев, Wildberries — об увеличении выплат за выдачу товаров на 13% с начала года.

АУРЭК считает, что снизить издержки владельцам поможет совмещение выдачи заказов разных площадок в одном помещении.