Проводки, оприходование при одном или нескольких авансов, разные даты в БУ и НУ и проверка в справке-расчете. Эксперт Светлана Сатина отвечает на пять частых вопросов по теме учета курсовых разниц по расчетам с иностранным поставщиком.

1. Как возникают курсовые разницы в 1С?

При переоценке валютной задолженности и требований в иностранной валюте — например, по расчетам с иностранным поставщиком — стоимость товаров фиксируют по курсу ЦБ РФ, который действовал на дату принятия к учету, а задолженность — по курсу на дату оплаты и дату отчетности. Отсюда курсовая разница.

2. На какой счет относить курсовые разницы?

Если учитываете расчеты с иностранным поставщиком на счете 60.31, то положительную курсовую разницу относят на Дт 60.31 Кт 91.01, а отрицательную — на Дт 91.02 Кт 60.31.

3. По какому курсу оприходовать товар, если была предоплата?

При полной предоплате — по курсу на дату перечисления аванса. При частичной — оплаченную часть оценивают по курсу на дату аванса, а оставшуюся — по курсу на дату принятия товара к учету (п. 9 ПБУ 3/2006). Если авансов несколько, каждую часть рассчитывают по курсу на дату соответствующего платежа. Исключение — предусмотренный договором иной порядок определения курса.

4. Дата признания курсовой разницы в налоговой базе и дата отражения ее в бухгалтерском учете отличаются — это нормально?

Да. В НУ курсовые разницы по непогашенным обязательствам признаются на дату погашения задолженности. Поэтому сумма и дата отражения в БУ и НУ могут не совпадать. Главное — не переносить сумму со счета 91 в НУ, а сначала проверить, что в настройках и регламентных операциях в 1С все корректно.

5. Что проверить в справке-расчете «Переоценка валютных средств»?

Валютные остатки задолженности на начало и конец месяца, курсы ЦБ РФ, рублевую оценку и суммы положительных и отрицательных курсовых разниц. Также проверьте дату признания разницы в НУ. Отложенные курсовые разницы — это нормально: программа может рассчитать их на конец месяца, а признать в НУ при погашении обязательства.

Подробнее — в разборе «Как учитывать курсовые разницы по расчетам с иностранным поставщиком» из цикла по учету импорта в 1С для «Клерк.Системы».