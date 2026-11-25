Какой ОКТМО ставить в уточненке по НДС при переезде компании: разъяснение ФНС
Налоговики напомнили правило заполнения строки 010 в уточненке по НДС при смене адреса.
ФНС ответила, какой ОКТМО указать в уточненной декларации по НДС за прошлый период, если произошла смена адреса ООО и налоговой инспекции?
«Рекомендуем указать ОКТМО по новому адресу, актуальному на дату представления налоговой декларации по НДС. В соответствии с пунктом 33.1 Порядка заполнения (представления) налоговой декларации по НДС, утвержденного Приказом ФНС от 05.11.2024 N ЕД-7-3/989@, по строке 010 указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований ОК 033-2013 (ОКТМО)», — ответили налоговики.
При заполнении показателя «Код по ОКТМО» ставят код муниципального образования, населенного пункта, входящего в состав муниципального образования, на территории которого платят налог.
Все тонкости ведения учета по правилам 2026 года, работы со сложными участками и оптимизации налогов мы разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер». Вы научитесь без ошибок рассчитывать НДС на УСН и прогрессивный НДФЛ, вести учет маркетплейсов и производства, настраивать 1С:Бухгалтерия 8.5 и 1С:ЗУП, а также внедрите управленческий учет. После обучения вы получите официальный диплом о профессиональной переподготовке на 512 ак. часов. Инвестируйте в свое профессиональное будущее и уверенность перед ФНС.