ФНС ответила, какой ОКТМО указать в уточненной декларации по НДС за прошлый период, если произошла смена адреса ООО и налоговой инспекции?

«Рекомендуем указать ОКТМО по новому адресу, актуальному на дату представления налоговой декларации по НДС. В соответствии с пунктом 33.1 Порядка заполнения (представления) налоговой декларации по НДС, утвержденного Приказом ФНС от 05.11.2024 N ЕД-7-3/989@, по строке 010 указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований ОК 033-2013 (ОКТМО)», — ответили налоговики.

При заполнении показателя «Код по ОКТМО» ставят код муниципального образования, населенного пункта, входящего в состав муниципального образования, на территории которого платят налог.