Послабления могут действовать во время сильных снегопадов. Плату за муниципальные стоянки в пиковые часы предлагают снизить или временно отменить.

Штрафы за вынужденные нарушения правил парковки во время непогоды предложили отменять, сообщила председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Она считает, что в период разгула стихии возможности для парковки следует расширить.

«Было бы правильно рассмотреть расширение возможности для парковки во время разгула стихии — например, не штрафовать водителей, которые нарушили соответствующие правила по понятным причинам», — сказала депутат.

Кавшар также призвала муниципальные власти учитывать тяжелые погодные условия и безопасность людей. В самые пиковые часы снегопадов стоимость муниципальных стоянок, по ее мнению, можно снизить или полностью отменить.