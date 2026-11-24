Путин поручил расширить использование российских цифровых платформ при госзакупках. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

«… с учетом ранее данных поручений продолжить работу по расширению использования отечественных цифровых платформ электронной коммерции при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и распространить эту работу на сферу закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, направленных на расширение такого использования цифровых платформ, включая сокращение сроков проведения закупочных процедур, упрощение взаимодействия между заказчиками и поставщиками (подрядчиками, исполнителями), уменьшение издержек, связанных с осуществлением закупок, оптимизацию логистики при доставке товаров», — сказано в документе.