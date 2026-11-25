Отток средств в наличные заставил банки повышать ставки по вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки. Перед Новым годом возможны точечные промопредложения.

Структурный дефицит ликвидности банковского сектора за девять месяцев 2026 года увеличился с 0,6 трлн до 3,3 трлн рублей, следует из обзора Национального рейтингового агентства. В сентябре Банк России повысил прогноз дефицита на 2026 год до 4–5,2 трлн рублей, главным образом из-за роста спроса на наличные.

Объем наличных в обращении к сентябрю достиг 21,9 трлн рублей. НРА связывает рост с перебоями мобильного интернета и эквайринга, а также атаками на инфраструктуру банков и ИТ-компаний. Агентство ожидает, что к концу года показатель вырастет до 24 трлн рублей.

На фоне дефицита ликвидности средняя максимальная ставка по вкладам выросла с 12,76% в третьей декаде июня до 13,31% в первой декаде ноября. За это время ключевая ставка снизилась с 14,5% до 14%, а объем привлеченных банками средств ЦБ увеличился за девять месяцев на 38%, до 7,7 трлн рублей.

«Однако широкого роста ставок ожидать не стоит, банки будут учитывать стоимость фондирования и траекторию ключевой ставки», — отметил младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов.

Перед Новым годом банки могут точечно повысить доходность отдельных вкладов и предложить промоставки по накопительным счетам, но в 2027 году рост депозитных ставок, по оценке экспертов, замедлится.