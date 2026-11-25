ЦБ повысил курс доллара до 82,1664 рубля на 25 ноября 2026
Официальный курс юаня на 25 ноября вырос до 12,2767 рубля. Курс евро снизился до 89,8818 рубля.
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Официальный курс доллара на среду, 25 ноября, установлен на уровне 82,1664 рубля, сообщается на сайте Банка России. Доллар подорожал на 1,76 копейки по сравнению с курсом на 24 ноября.
Курс юаня вырос на 1,52 копейки — с 12,2615 до 12,2767 рубля. Евро подешевел на 39,97 копейки — с 90,2815 до 89,8818 рубля.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 25 ноября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
82,1664 рубля
Евро
89,8818 рубля
Юань
12,2767 рубля