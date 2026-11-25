Официальный курс юаня на 25 ноября вырос до 12,2767 рубля. Курс евро снизился до 89,8818 рубля.

Официальный курс доллара на среду, 25 ноября, установлен на уровне 82,1664 рубля, сообщается на сайте Банка России. Доллар подорожал на 1,76 копейки по сравнению с курсом на 24 ноября.

Курс юаня вырос на 1,52 копейки — с 12,2615 до 12,2767 рубля. Евро подешевел на 39,97 копейки — с 90,2815 до 89,8818 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 25 ноября 2026 года: