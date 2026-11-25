Сведения обо всех счетах и вкладах физлиц Банк России будет автоматически передавать ФНС, следует из поправок, которые Госдума приняла 24 ноября в третьем чтении. Изменения внесены в том числе в Налоговый кодекс в связи с проектом федерального бюджета на 2027–2029 годы.

Автоматизированный обмен позволит систематизировать взаимодействие банков, ЦБ и налоговых органов, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это хорошее решение и в пользу граждан, оно поможет избежать излишних блокировок переводов и других проблем для клиентов, которые добросовестно проводят финансовые операции.

«Эта информация будет более системная и позволит действительно наладить систему налогообложения более эффективно, в том числе выискивая всех, кто не выполняет свои обязательства, хотя получает дополнительный доход», — пояснил Анатолий Аксаков.

В ФНС также будут поступать сведения о клиентах, операции которых имеют признаки систематического получения доходов от других физлиц. Сами признаки, сроки, порядок и формат передачи данных закон не устанавливает — их определит межведомственное соглашение между ЦБ и ФНС.