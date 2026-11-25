Аксаков: передача налоговой данных о поступлении денег — это решение в пользу граждан
Обмен сведениями должен сократить число излишних блокировок переводов добросовестных клиентов. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.
Сведения обо всех счетах и вкладах физлиц Банк России будет автоматически передавать ФНС, следует из поправок, которые Госдума приняла 24 ноября в третьем чтении. Изменения внесены в том числе в Налоговый кодекс в связи с проектом федерального бюджета на 2027–2029 годы.
Автоматизированный обмен позволит систематизировать взаимодействие банков, ЦБ и налоговых органов, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это хорошее решение и в пользу граждан, оно поможет избежать излишних блокировок переводов и других проблем для клиентов, которые добросовестно проводят финансовые операции.
«Эта информация будет более системная и позволит действительно наладить систему налогообложения более эффективно, в том числе выискивая всех, кто не выполняет свои обязательства, хотя получает дополнительный доход», — пояснил Анатолий Аксаков.
В ФНС также будут поступать сведения о клиентах, операции которых имеют признаки систематического получения доходов от других физлиц. Сами признаки, сроки, порядок и формат передачи данных закон не устанавливает — их определит межведомственное соглашение между ЦБ и ФНС.
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