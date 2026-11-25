Покупатели смогут оформить заказ на маркетплейсе и забрать его в торговой точке сети. Ретейлеры рассчитывают привлечь онлайн-аудиторию на фоне снижения посещаемости торговых центров.

К программе Wildberries Click&Collect в ноябре присоединились MAAG, ECRU, VILET и DUB из группы R-Mixed. Сначала самовывоз станет доступен во всех магазинах MAAG, затем к сервису поэтапно подключат остальные три сети.

Всего в программе, запущенной в октябре, участвуют несколько тысяч партнеров, включая «Подружку», «ВинЛаб», «Леонардо», «Читай-город» и «ВсеИнструменты.ру».

За год оборот товаров с самовывозом вырос почти втрое, однако абсолютные показатели Wildberries не раскрыл. У «Яндекс Маркета» к Click&Collect подключены восемь брендов, а сотрудничество с Melon Fashion Group охватывает более 400 магазинов.

Посещаемость российских торговых центров в расчете на 1 тыс. кв. м в январе — октябре снизилась на 3% год к году, подсчитали в Focus Technologies. С 28 сентября по 15 ноября падение ускорилось до 3,8%. Самовывоз позволяет сетям привлекать пользователей маркетплейсов, продавать остатки и получать дополнительную выручку от покупок в магазине.

Для площадок такая схема снижает затраты на хранение и доставку товаров. Ретейлеры при этом рискуют платить комиссию за собственных постоянных клиентов и терять прямой доступ к данным об их покупательском поведении. Их продажи также могут сильнее зависеть от позиции в поисковой выдаче маркетплейса и расходов на продвижение.