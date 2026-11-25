Сведения об операторах связи, чьи сети размещены в многоквартирных домах, регионы должны собрать и передать в Минстрой, следует из писем Минцифры. Информация будет аккумулироваться в ГИС ЖКХ. Управляющие компании, ТСЖ и кооперативы уже обязаны вносить в систему данные о провайдерах, использующих общее имущество дома.

Шаблон формы включает 14 разделов. В них указывают, в частности, номер лицензии оператора, состав сетей, перечень линий и оборудования, смонтированных на объектах общего имущества. Жильцы смогут проверить, какие провайдеры доступны в конкретном доме и к кому обращаться для подключения.

Государство получит статистику о домах с несколькими операторами, одним провайдером или без инфраструктуры связи. ФАС рассчитывает использовать сведения для выявления необоснованных отказов операторам в доступе к домам и затягивания согласований со стороны управляющих организаций.

С августа 2026 года управляющие организации можно привлекать к административной ответственности за нарушение правил взаимодействия с операторами при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей. Провайдеры при наличии доступа к данным также смогут находить дома с низкой конкуренцией и планировать строительство сетей.