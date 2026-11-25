Право на скидку хотят предоставить заемщикам независимо от профессии, если они официально трудоустроены и платят налоги. Максимальную стоимость автомобиля предлагают повысить с 2 млн до 3 млн рублей.

Льготное автокредитование предложили распространить на всех официально занятых россиян, заявил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Программа возобновит работу с 1 декабря 2026 года.

Сейчас льготой могут воспользоваться медработники и педагоги государственных учреждений, участники СВО и члены их семей, люди с инвалидностью, а также семьи с детьми по подпрограмме «Семейный автомобиль».

Для остальных категорий с 1 декабря сохранятся скидки на электромобили и гибриды: 35% при высокой локализации и 10%, но не более 500 тыс. рублей, при локализации от 1 200 баллов.

«Если человек официально работает и платит налоги, он должен иметь право на льготу независимо от профессии. Неважно, учитель он, инженер или продавец», — заявил Панеш.

Депутат также предложил распространить повышенную скидку на все российские электромобили, а не только на отдельные модели.

За девять месяцев 2026 года программой воспользовались 123 тыс. человек. Ее приостановили 30 сентября из-за исчерпания бюджетных лимитов, поэтому расширение перечня получателей потребует дополнительного финансирования.