Работникам с вредными условиями труда бесплатно выдают 0,5 литра молока за смену независимо от ее продолжительности, сообщили в Роструде. Право на молоко подтверждают результаты специальной оценки условий труда. Вредный фактор должен входить в перечень Минтруда, а уровень его воздействия — превышать гигиенические нормативы.

«Продукт предоставляется в дни фактической занятости на соответствующих работах», — уточнили в ведомстве.

Молоко можно заменить кефиром, ряженкой, простоквашей или йогуртом в объеме 500 г за смену. При контакте с неорганическими соединениями цветных металлов выдача кисломолочных продуктов обязательна, а сметану, сливочное масло и другие продукты использовать для замены нельзя.

Работник может выбрать денежную компенсацию, если подаст письменное заявление, а такая возможность предусмотрена коллективным или трудовым договором. Выплата должна соответствовать розничной стоимости молока жирностью не менее 2,5% по месту нахождения работодателя, производиться не реже одного раза в месяц и индексироваться.

Заменять молоко и другие положенные продукты деньгами нельзя работникам, которые контактируют с аллергенами, канцерогенами и фиброгенами 1–2 класса опасности.