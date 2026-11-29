Региональные операторы будут арендовать квартиры у частных собственников и передавать их молодым семьям по льготной ставке. Договор можно будет заключить максимум на пять лет.

Государственную социальную аренду жилья для молодых семей предложил ввести лидер «Справедливой России», глава думской фракции Сергей Миронов.

«Государственная социальная аренда жилых помещений представляет собой предоставление молодым семьям квартир, находящихся в частной собственности, по договорам найма жилых помещений в рамках государственной социальной аренды», — сказано в законопроекте.

Новый механизм станет отдельной мерой поддержки и не будет относиться к действующим режимам социального найма.

Оператором выступит государственное автономное учреждение региона. Оно арендует квартиру у собственника минимум на пять лет, а с семьей заключит договор на три года с возможностью один раз продлить его еще на два года. Плата не должна превышать меньшую из двух величин: 30% среднемесячного дохода семьи или 80% суммы, которую оператор перечисляет собственнику.

Участвовать смогут семьи, в которых каждому супругу или единственному родителю не больше 35 лет. Они должны иметь российское гражданство, жить в регионе действия программы и нуждаться в жилье по основаниям Жилищного кодекса. Статус малоимущих и постановка на жилищный учет не потребуются.