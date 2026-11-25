За девять месяцев 2026 года российские страховщики выплатили компаниям 92,5 млрд рублей по договорам страхования имущества. При этом объем страховых премий по этому направлению увеличился на 18,4%, до 150,8 млрд рублей.

Основной рост выплат пришелся на третий квартал 2026 года. За июль — сентябрь бизнес получил 55,9 млрд рублей страховых возмещений — в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: за весь 2025 год объем таких выплат составил 65,5 млрд рублей.

Количество выплат по договорам добровольного страхования имущества юрлиц за третий квартал увеличилось почти в 13 раз по сравнению с предыдущим кварталом и достигло 187 тыс.

Банк России связывает увеличение страховых премий и выплат в том числе с включением в договоры защиты от рисков терроризма и диверсий.

На фоне общерыночной динамики отдельные страховщики показывают более высокие темпы роста сборов. СберСтрахование 25 ноября сообщила, что за девять месяцев объем премий по страхованию имущества организаций увеличился на 54%, до 10 млрд рублей. Компания также нарастила сборы по другим направлениям корпоративного страхования: страхование водного транспорта — на 42%, почти до 600 млн рублей;

агрострахование — на 76%, до 500 млн рублей.

В целом сборы компании в сегменте корпоративного страхования увеличились на 31% год к году.

Несмотря на увеличение страховых премий, финансовые результаты участников рынка ухудшились. За январь — сентябрь 2026 года российские страховщики собрали 3,1 трлн рублей премий по всем видам страхования, что на 14% больше, чем годом ранее. Совокупный объем выплат увеличился на 15%, до 2 трлн рублей.

При этом чистая прибыль страховых компаний сократилась на 50,7%, до 195,3 млрд рублей, а по итогам третьего квартала страховой сектор получил убыток в размере 11,5 млрд рублей.

Одной из причин ухудшения финансовых результатов стало увеличение убыточности корпоративного страхования. Вместе с тем, по оценке Банка России, страховой сектор сохраняет финансовую устойчивость.