В третьем квартале 2026 года на займы с лимитом кредитования пришлось 69% выдач микрофинансовых организаций. У трех четвертей открытых лимитов полная стоимость кредита превышала 200% годовых.

Банк России выявил случаи, когда микрофинансовые организации открывали клиентам кредитные линии на срок свыше тысячи лет. Регулятор назвал займы с открытым лимитом одним из способов обхода ограничений на выдачу дорогих займов. Об этом на конференции НАУМИР сообщил глава департамента небанковского финансирования ЦБ Илья Кочетков.

«На нашем рынке встречаются выдающиеся эпизоды, когда кредитные линии выдаются на срок 1 тысячу с лишним лет», — сказал Кочетков.

ЦБ также обнаружил займы, по которым МФО искусственно занижали полную стоимость кредита (ПСК). Кочетков привел пример: в первые 100 дней показатель составлял 292%, затем снижался до 20%, а итоговая ПСК получалась на уровне 98%. На такие займы пришлось 8% выдач МФО за первое полугодие 2026 года.

Еще один случай — МФО увеличивали сумму и срок действующего займа через дополнительное соглашение. Ежемесячный платеж оставался прежним, а долговую нагрузку заемщика не пересчитывали.

С 1 октября 2026 года МФО не могут выдать новый заем с ПСК выше 200% годовых, если у клиента уже есть два таких непогашенных займа или кредита. С 1 апреля 2027 года ограничение ужесточится: у заемщика сможет быть только один заем с ПСК выше 100% годовых. Между его погашением и оформлением следующего такого займа должно пройти не менее трех дней.