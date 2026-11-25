Ситуация остается напряженной из-за ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов. Дальнейшие меры по регулированию экспорта бензина власти определят в декабре.

Дефицит топлива на внутреннем рынке компенсируют поставками из ближнего и дальнего зарубежья, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«На текущий момент ситуация нормальная, хотя есть, безусловно, дефицит, который покрывается за счет внешних поставок», — сказал он журналистам.

Власти принимают меры для обеспечения внутреннего рынка, в том числе организуют импортные поставки. Решение о продлении разрешения на импорт бензина за пределы 2026 года будет зависеть от возможностей российских НПЗ и объемов поставок внутри страны.

Минэнерго также подготовило предложения о продлении запрета на экспорт керосина. Срок действия ограничений определят с учетом баланса спроса и предложения.

Решение о дальнейшем регулировании экспорта бензина власти планируют принять в декабре на основе прогноза топливного баланса.