При наличии подтвержденного практического опыта квалификацию можно будет оценить альтернативными способами. Проект стандарта также рекомендует по возможности не устанавливать испытательный срок.

Работодатели смогут использовать альтернативные способы проверки квалификации участника или ветерана боевых действий, если у него нет документа об образовании, но есть подтвержденный практический опыт.

Такая рекомендация содержится в проекте национального стандарта. Документ называется «Трудоустройство, трудовая адаптация и профессиональное развитие участников и ветеранов боевых действий. Корпоративные меры поддержки и рекомендации для работодателей».

Проект также предусматривает возможность исключить испытательный срок при приеме на работу. Применять стандарт до его утверждения нельзя.