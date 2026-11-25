Получить повышение или стать руководителем в ближайшие два года хотят 70% участников опроса. Регулярные переработки стали бы причиной отказаться от новой должности для 43%.

Несоразмерную прибавку к зарплате назвали причиной отказаться от повышения 52% сотрудников, участвовавших в опросе Русской Школы Управления. Еще 30% не готовы отвечать за чужие ошибки. В ноябре 2026 года школа опросила 816 сотрудников компаний из разных отраслей во всех федеральных округах России.

При переходе на руководящую должность для 44% важно самостоятельно принимать решения, для 36% — делегировать задачи, а для 32% — самим выбирать сотрудников в команду.

На повышение без заметной прибавки 44% согласились бы временно, если новая должность даст полезный опыт и перспективы роста. Еще 42% готовы принять такие условия только на короткий срок, а 14% отказались бы.

«Если человек получает больше обязанностей, но не получает полномочий и ресурсов для их выполнения, повышение быстро превращается в дополнительную нагрузку», — отметила директор Русской Школы Управления Анастасия Боровская.

При этом лишь 8% участников назвали повышение или переход на руководящую должность своим главным карьерным приоритетом. Стать высокооплачиваемым специалистом важнее для 37%, работать над интересными проектами — для 23%, а сохранить стабильную работу без постоянного роста нагрузки — для 17%.