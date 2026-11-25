Действующее послабление истекает 1 января 2027 года. Участники рынка предупреждают, что без его продления рынок могут покинуть 25% МФО.

Период неприменения надзорных мер за отсутствие удаленной идентификации клиентов через Единую биометрическую систему предлагают продлить до 1 января 2028 года.

С такой просьбой Национальный совет финансового рынка обратился в ЦБ в письме от 23 ноября, с которым ознакомился «Коммерсант».

При использовании ЕБС для выдачи онлайн-займов число успешно заключенных договоров сократилось в 11 раз. Финансисты считают, что применение надзорных мер может привести к уходу с рынка 25% микрофинансовых организаций уже в следующем году.

Банк России получил обращение и рассмотрит его в установленном порядке. В начале мая регулятор сообщил, что до 1 января 2027 года не будет применять надзорные меры к микрофинансовым компаниям, которые не исполняют требование об идентификации клиентов через ЕБС.