Банк России увеличил курсы доллара, евро и юаня. Сильнее всего вырос евро — на 35,79 копейки.

Официальный курс доллара на 26 ноября 2026 года установлен на уровне 82,313 рубля, следует из данных Банка России. Он вырос на 14,66 копейки по сравнению с предыдущим значением.

Курс евро повышен на 35,79 копейки, до 90,2397 рубля. Официальный курс юаня увеличен на 3,87 копейки и составил 12,3154 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 264 ноября 2026 года: