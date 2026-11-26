Даже если компания вспомнила о новогоднем торжестве в ноябре, время для подготовки еще есть — но придется выбирать между январским переносом и упрощением программы.

Компании, которые спохватились с организацией праздника только в ноябре, еще могут провести мероприятие, но им придется пойти на компромиссы в выборе дат, программы или бюджета. О том, как собрать корпоратив в сжатые сроки и не переплатить подрядчикам, «Клерку» рассказал бренд-директор и основатель event-агентства «Динамика» Александр Шкарупа.

Александр Шкарупа «В ноябре корпоратив еще можно организовать, но я бы сразу предложил заказчику определить, в чем он готов уступить. Если нужны конкретная дата, большая площадка и известный артист, собрать все это в последний момент будет трудно. Здесь два основных пути: переносить праздник на январь или делать программу скромнее»

Сэкономить время и бюджет помогут окна между чужими мероприятиями или дни, заложенные под перемонтаж. Иногда площадки и владельцы оборудования разрешают использовать уже смонтированный свет и звук от предыдущего события, однако детали заезда и состав технической команды необходимо согласовать заранее.

Чтобы избежать наценок за срочность, Александр Шкарупа советует не требовать от подрядчиков скидок на сложный проект, а упростить саму задачу — отказаться от индивидуальных декораций, сократить число выступлений и выбирать готовые форматы. За три-четыре недели до праздника оптимально организовать ужин с ведущим и кавер-группой, корпоративный квиз, фуршет с диджеем или церемонию награждения сотрудников без сложной режиссуры. Решения по кандидатам нужно принимать быстро, так как никто не будет держать бронь неделю без подтверждения.

Отдельное внимание при срочной подготовке стоит уделить проверке сметы. Важно заранее уточнить, что именно входит в стоимость аренды зала, во сколько начинается монтаж, как тарифицируются дополнительные часы и кто оплачивает работу техников, чтобы не столкнуться с непредвиденными расходами накануне праздника.